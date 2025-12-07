James Harden stigao u top 10 najboljih strijelaca u povijesti NBA

Podijeli :

AP Photo/Jessie Alcheh via Guliver

James Harden probio se među 10 najboljih strijelaca svih vremena NBA lige, ali njegovih 34 poena nije bilo dovoljno da sinoć svoju momčad Los Angeles Clippersa odvede do pobjede jer su Minnesota Timberwolvesi pobijedili 109:106 u gostima.

Harden (36) je ušao u utakmicu s 20 poena iza Carmela Anthonyja, koji ga je potom prestigao s 28.289 poena i tako zauzeo 10. mjesto. Postigao je 19 poena prije poluvremena, a prestigao je Anthonyja četiri minute prije kraja treće četvrtine.

Harden je jedan od samo tri aktivna igrača na listi 10 najboljih strijelaca lige, uz Kevina Duranta iz Houstona, koji je osmi, i zvijezdu Los Angeles Lakersa LeBrona Jamesa, koji je na vrhu liste s 42.268 koševa, nadmašivši Kareema Abdul-Jabbara u 2023. godini.Harden, koji je sada u svojoj 17. sezoni, bio je vodeći strijelac NBA lige tri sezone zaredom, od 2017. do 2020. Ali “Brada” nikada nije osvojio prvenstvo, a Clippersi su imali katastrofalan početak sezone, završivši na dnu lige sa šest pobjeda i 18 poraza.

