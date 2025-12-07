VIDEO / Zubac do novog double-doublea, Matković se vraća, a Šarić opet na klupi

Podijeli :

AP Photo/Matt Krohn via Guliver

Odigrano je sedam utakmica u noći sa subote na nedjelju.

Minnesota Timberwolvesi pobijedili su 109:106 Los Angeles Clipperse. Hrvatski centar Ivica Zubac upisao je novi double-double u dresu Clippersa, postigao je 15 poena, imao 13 skokova i dvije asistencije. Clippersima je to bio sedmi poraz na zadnjih osam utakmica.

Karlo Matković je u deset minuta za svoje New Orleans Pelicanse protiv Brooklyn Netsa upisao tri poena i imao dva skoka. Njegovi Pelicansi poraženi su 119:101, a prvo ime utakmice bio je Netsov Michael Porter s 35 poena, devet skokova i tri asistencije.

Sacramento Kingsi su u gostima svladali Miami Heat 111:127, a Dario Šarić nije ulazio u igru. Najefikasniji na utakmici bio je Zach LaVine s 42 poena, pet skokova i asistencijom.

Washington Wizardsi su izgubilli od Atlanta Hawksa 131:116. Triple-double upisala je zvijezda Jalen Johnson s 30 poena, 12 skokova i 12 asistencija. Atlanta je stigla do prve pobjede nakon tri poraza u nizu.

Golden State Warriorsi slavili su na gostovanju kod Cleveland Cavaliersa 94:99. Najefikasniji na susretu bio je bek Clevelanda Donovan Mitchell s 29 poena, četiri skoka i tri asistencije.

Detroit Pistonsi slavili su 124:112 protiv Milwaukee Bucksa u Little Caesars Areni, a prvo ime susreta bio je Pistonsov odlični Kevin Porter s 32 poena, četiri skoka i šest asistencija.

NBA rezultati:

Brooklyn Nets – New Orleans Pelicans 119:101

Washington Wizards – Atlanta Hawks 116:131

Cleveland Cavaliers – Golden State Warriors 94:99

Detroit Pistons – Milwaukee Bucks 124:112

Miami Heat – Sacramento Kings 111:127

Minnesota Timberwolves – LA Clippers 109:106

Dallas Mavericks – Houston Rockets 122:109

