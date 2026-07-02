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Zvonimir Barišin / Pixsell Photo & Video Agency / Energy Basket d.o.o.

Na bolskoj Rivi, ispred Turističke zajednice općine Bol, u petak i subotu, 3. i 4. srpnja, održat će se PRO 3×3 Tour driven by Opel, najveći hrvatski 3x3 košarkaški spektakl.

Baš kao i prošle sezone, Bol je šesta od deset postaja ovogodišnjeg Toura. Nakon prošlogodišnjeg spektakla na plaži Zlatni rat, turnir se ove godine, zajedno s bogatim popratnim programom, seli u samo središte mjesta.

Prvi dan turnira rezerviran je za utakmice po skupinama u seniorskoj Elite kategoriji. Subota u jutarnjim satima donosi tradicionalni Kids Day, namijenjen najmlađim ljubiteljima košarke, dok su poslijepodnevni i večernji sati rezervirani za juniore te završne eliminacijske utakmice u obje konkurencije.

Posjetitelje očekuju i brojne nagradne igre te nastup atraktivne slovenske akrobatske skupine Dunking Devils, koja je svojim spektakularnim zakucavanjima uz pomoć trampolina postala jedan od zaštitnih znakova PRO 3×3 Toura.

Najzanimljiviji dio programa za publiku oba dana počinje u 18:30 sati, kada slijede najuzbudljivije utakmice i bogat zabavni program.

Bol je, nakon Trogira, Zagreba, Donjeg Miholjca, Vinkovaca i Hvara, šesta postaja ovogodišnje turneje. Pobjednici svakog turnira osiguravaju nastup na velikom finalu koje će se održati u Novalji 31. srpnja i 1. kolovoza, a pobjednik Novalje osigurava izravan plasman na prestižni FIBA 3×3 Challenger u Matarou (Španjolska).

PRO 3×3 Tour driven by Opel organizira Udruga PRO 3×3 uz podršku Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske te brojnih partnera i sponzora, među kojima su Opel, 24sata, Sport Klub, Basketball.hr, HELL Energy Drink, Aircash, Pixsell, Lenovo, Energy Basket, Tahograf,Antao, Aero ZG, Cool i Dana. Sve turnire izravno prenosi Sport Klub Hrvatska.

Partneri i sponzori turnira u Bolu su Općina Bol, Turistička zajednica Općine Bol i Jadrolinija, koja je i ove godine svim sudionicima osigurala povoljniji dolazak na otok Brač.

Nakon Bola slijede turniri u: Novoj Gradiški – 10. i 11. srpnja, Umagu – 17. i 18. srpnja, Šibeniku – 24. i 25. srpnja, Novalji (finale) – 31. srpnja i 1. kolovoza.