Turska deklasirala domaćina Eurobasketa i poslala upozorenje Srbiji

Podijeli :

MN Press Photo via Guliver Images

Jedan od domaćina ovogodišnjeg Eurobasketa, Latvija, doživio je težak poraz u prvom nastupu. U prvom kolu skupine A u Rigi, koja će ugostiti i čitavu nokaut-fazu turnira, Latviju je deklasirala Turska.

Nakon što je u prvoj utakmici dana u skupini A Portugal pobijedio Češku 62:50, Turska je nadigrala Latviju 93:73 i tako odmah dala do znanja ostatku skupine da će vjerojatno sa Srbijom odlučivati o prvom mjestu.

Srbija, podsjetimo, u srijedu u 20:15 igra protiv Estonije.

VEZANA VIJEST VIDEO / Crna Gora gubila je 21 razlike, a onda je Vučević uputio suigračima emotivnu poruku VIDEO / Debi za povijest: Centar Celticsa na Eurobasketu oduševio nestvarnim double-doubleom

Latvija se protiv Turske koliko-toliko držala do odlaska na veliki odmor (39:48), no u trećoj i četvrtoj četvrtini Turci su dodatno pojačali ritam koji domaćin više nije mogao pratiti. Šut je izabranike Ergina Atamana sjajno služio, super su i skakali i njihova je prednost u jednom trenutku narasla do rekordnih 26 razlike (88:62).

Najbolji su kod Turske bili Cedi Osman s 20 koševa, Kenan Sipahi s 19, Alperen Sengun sa 16 koševa, osam skokova i sedam asistencija te Shane Larkin s 15 koševa. Turska je pritom imala fantastičnu tricu, 15 od 25.

Prvi strijelac Latvije bio je Rihards Lomažš sa 16 poena, dok je Kristaps Porzingis kao njezina glavna zvijezda upisao deset poena, ali uz slab šut iz igre 3/12.

Latvija, koja je prije početka turnira slovila za jednu od reprezentacija koje bi se iz drugog plana mogle uključiti u borbu za medalje, u drugom kolu igra protiv Estonije, a Turska protiv Češke.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.