VIDEO / Debi za povijest: Centar Celticsa na Eurobasketu oduševio nestvarnim double-doubleom

Košarkaši Portugala ostvarili su prvu pobjedu na europskim prvenstvima poslije čak 18 godina nakon što su u prvom kolu skupine A Eurobasketa 2025. u Rigi pobijedili Češku 62:50. Utakmicu je izdominirao portugalski centar i član Boston Celticsa Neemias Queta s 23 koša i čak 18 skokova. Upisao je i četiri blokade te ukrao dvije lopte, sve zajedno uz valorizaciju 39.
Queta je tako postao prvi igrač s double-doubleom od barem 20 koševa i 15 skokova na debiju na Eurobasketu otkako je FIBA počela voditi evidenciju skokova.
Queta (26) je prije Bostona igrao u Sacramentu, a europsku je karijeru započeo u Benfici iz rodnog grada Lisabona. Porijeklom je iz Gvineje Bisau.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!