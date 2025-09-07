Srpskom komentatoru pozlilo nakon poraza od Finske

Podijeli :

MN Press Photo via Guliver Images

Košarkaši Srbije su sinoć doživjeli iznenađujući poraz od Finske rezultatom 92:86 u osmini finala EuroBasketa. Iako su bili favoriti za osvajanje naslova, srpska reprezentacija nije uspjela proći dalje. Najveći zaslužnik finske pobjede bio je Lauri Markkanen s 29 poena, dok je Nikola Jokić za Srbiju postigao 33 poena, ali to nije bilo dovoljno za pobjedu.

Trener Srbije, Svetislav Pešić, nakon utakmice je istaknuo da su neki igrači igrali s ozljedama te da je virus zahvatio momčad. Pešić je naglasio da Jović nije mogao trenirati osim dan prije utakmice, no nije želio koristiti to kao izgovor za poraz.

Prema informacijama iz srpskog Telegrafa, komentator RTS-a Slobodan Šarenac također je imao zdravstvenih problema nakon utakmice. Žalio se na bolove u trbuhu, a izvori navode da je imao problema s virusom i trovanjem hranom. Nakon što je dobio infuziju od liječnika srpske reprezentacije, Šarenac je morao biti prebačen u bolnicu.