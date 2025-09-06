VIDEO / Šok u Rigi: Finska izbacila Srbiju u osmini finala Eurobasketa

Podijeli :

Polovica osmine finala na Eurobasketu je iza nas. U posljednjem subotnjem dvoboju u Rigi su igrali Finska i Srbija, a do pobjede su šokantno došli Finci. Veliki je to šok za Srbiju koja je bila glavni favorit prvenstva. Finci su slavili s 92:86 te su tako izborili četvrtfinale gdje čekaju pobjednika susreta između Francuske i Gruzije.

Srbija je otvorila susret s jednim pogođenim slobodnim bacanjem da bi Finci onda napravili seriju 11:0. U prvoj četvrtini Finci su vodili s 11 poena prednosti, ali do kraja prve dionice su se Srbi spustili na -4 (24:28).

Druga četvrtina pripala je Srbima koji su na pogon Nikole Jokića došli do +4 (48:44) na poluvremenu. Najbolji srpski igrač zabio je devet poena u drugoj četvrtini, a na poluvrijeme je otišao s 15 zabijenih poena.

Ipak, u drugom dijelu su Finci nastavili s dobrom igrom te su na kraju uspjeli slaviti. Nekoliko puta su nadoknadili zaostatak od šest poena, a na kraju su vođeni Laurijem Markkanenom, koji je zabio 29 poena, došli do pobjede 92:86. Izborili su tako četvrtfinale gdje čekaju pobjednika susreta između Francuske i Gruzije.

