VIDEO / Jokić poludio na suigrača u porazu protiv Finske

Srbija je u subotu navečer šokantno izgubila od Finske s 92:86 u Rigi. U latvijskom glavnom gradu sijevale su trice od Finaca pa se jedna od sjevernijih država Europe u prvoj četvrtini odvojila. Uspjeli su Srbi na krilima Nikole Jokića preokrenuti poluvrijeme u svoju korist te su u drugom poluvremenu nekoliko puta imali osjetnu prednost. No, na kraju su Finci posljednji slavila. Maestralna predstava Laurija Markkanena koji je s 29 poena vukao Finsku do četvrtfinala. S obzirom na to da su Srbi bili jedan od favorita prvenstva, nervoza je bila prisutna u njihovim redovima. Tako se Jokića u prvom poluvremenu, kada su vodili 46:42, vidjelo kako viče u razgovoru sa svojim suigračem Vanjom Marinkovićem. Sve je to kratko trajalo, ali najbolji srpski košarkaš bio je vidno iznerviran, no ne znamo čime.

