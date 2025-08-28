BiH s s +27 porazila domaćina i uspješno otvorila EuroBasket

Podijeli :

Košarkaška reprezentacija BiH uspješno je otvorila EuroBasket 2025. U prvom susretu igrali su protiv jednog od četiri domaćina, Cipra. Reprezentacija s kojom su igrali kvalifikacije za europsku smotru nije im predstavljala problem te su s 91:64 upisali prvu pobjedu na turniru.

Rano se reprezentacija BiH odvojila te su na poluvremenu imali +21. Cipar se vratio dobrom trećom četvrtinom u kojoj su slavili s 23:11, ali razlika u kvaliteti bila je prevelika.

U posljednjoj četvrtini BiH je bila znatno bolja te je na kraju upisala pobjedu s 91:64.

Najbolji pojedinac kod BiH bio je Jusuf Nurkić s 18 poena i šest skokova. “Drugo” mjesto dijelili su Amar Alibegović, Amar Gegić i Adin Vrabac s 10 poena. Kod Cipra je najbolji bio Konstantinos Simitzis 20 poena. Ipak, igrač ciparskog AEK-a nije imao podršku suigrača te je njegova momčad upisala poraz u prvom kolu.

BiH će u sljedeće kolu igrati protiv reprezentacije Španjolske koja je upisala iznenađujući poraz od Gruzije dok će Cipar ugostiti Grčku.

U drugoj utakmici koja je krenula u 17 sati i 15 minuta Francuska je uvjerljivo svladala Belgiju pod vodstvom Darija Gjergje.