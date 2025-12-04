Verstappen uoči finalne utrke F1: ‘To bi puno pomoglo’

Podijeli :

Max Verstappen je prošlog vikenda slavio na Velikoj nagradi Katara te je tako ostao u utrci za naslov u Formuli 1. Odmora za Nizozemca i sve ostale vozače nema jer već od sutra, petog prosinca, počinje trkaći vikend u Abu Dhabiju. Uoči ludog tjedna Verstappen je otkrio što očekuje od vikenda.

“Iskreno, nemam pojma. Mislim, nadam se da ćemo dobro započeti vikend. To bi puno pomoglo. Gledajući čistu brzinu, bit će teško, ali utrka kao u Kataru pokazuje da se svašta može dogoditi na Velikoj nagradi. Na to se i oslanjam.”

Komentirao je i strategiju Nizozemac.

“Uzbuđen sam. Želim otići tamo i napasti naslov. Ali kako sam rekao ranije, treba biti i realističan. Gledajući brzinu, nismo na istoj razini. Ali u isto vrijeme kada strategija uđe u jednadžbu i kad trebate donijeti pravu odluku u pravo vrijeme, onda možemo imati priliku”, zaključio je Verstappen.

Podsjećamo, Verstappen je trenutačno drugi u ukupnom poretku s 396 bodova. Prvi je Lando Norris s 408 dok je u utrci za naslov još i Oscar Piastri s 392 boda. Norrisu je dovoljno treće mjesto za naslov, a ako završi četvrti mora se nadati kako Verstappen neće odnijeti pobjedu. Ima tu još brojnih kombinacija jer bi Verstappen u teoriji mogao i s trećim mjestom doći do naslova, ali za to bi se moralo poklopiti nekoliko stvari.

Ipak, Formula 1 je nekada nepredvidiva pa tako Velika nagrada Abu Dhabija može biti itekako zanimljiva. Cijeli trkaći vikend moći ćete pratiti samo na kanalima Sport Kluba.

