Pratite na SK: Formula 1 ovakvu dramu nije vidjela 15 godina

Uoči posljednje utrke Svjetskog prvenstva formule 1, Velika Nagrade Abu Dhabija koja se vozi u nedjelju (14:00, SK1) na stazi Yas Marina, čak tri pilota imaju izglede za osvajanje naslova prvaka - Britanac Lando Norris (McLaren), Nizozemac Max Verstappen (Red Bull) i Australac Oscar Piastri (McLaren).

Norris je u najboljoj poziciji, vodi s 408 bodova i prvu titulu u karijeri mu donosi plasman na jedno od prva tri mjesta, bez obzira na rezultat suparnika.

Aktualni svjetski prvak Verstappen je drugi s 396 bodova, dok Piastri na trećoj poziciji ima 392 boda. Podsjetimo, pobjeda donosi 25 bodova, drugo mjesto 18, treće 15, četvrto 12….

“Bila je ovo nevjerojatna sezona. Imamo nevjerojatan automobil. Ponosan sam na sve u timu. Hvala svim našim navijačima. Imamo još jednu utrku i dat ćemo sve od sebe”, poručio je 26-godišnji Norris.

Verstappen, koji se može pridružiti legendarnom Nijemcu Michaelu Schumacheru kao jedini vozač koji je osvojio pet uzastopnih naslova, krajem kolovoza je zaostajao čak 104 boda za Piastrijem.

“Ostajemo u borbi do kraja”, poručio je Nizozemac nakon pobjede u Kataru prošli vikend.

Nizozemcu pobjeda neće biti dovoljna, u tom slučaju Norris mora biti četvrti ili slabije plasiran. U sličnoj poziciji je i Piastri kojem u slučaju trijumfa momčadski kolega Norris mora završiti šesti ili niže.

Iz McLarena su poručili kako će razgovarati sa svojim vozačima uoči odlučujućeg vikenda.

“Želimo biti pošteni prema našim vozačima, želimo se utrkivati ​​s integritetom i želimo se utrkivati ​​na način koji neće iznenaditi naše vozače. Dakle, prije Abu Dhabija, razgovarat ćemo s Landom i Oscarom. Potvrdit ćemo naš pristup utrkama, ali ono što svakako mogu reći jest da ako je bilo koji od vozača u stanju nastaviti borbu za osvajanje naslova, onda ćemo to poštovati. Neće biti odluke koja isključuje drugog vozača ako je stanju pobijediti“, rekao je šef McLarenove momčadi Andrea Stella.

Posljednji put tri pilota su u zadnjoj utrci sezone lovila naslov 2010. godine, a na koncu se radovao Nijemac Sebastian Vettel u Red Bullu premda je u zadnju utrku ušao s trećeg mjesta i 15 bodova iza vodećeg Španjolca Fernanda Alonsa u Ferrariju, dok je između njih bio Australac Mark Webber s osam bodova manje od Alonsa.

Na kraju je Vettel pobijedio u Abu Dhabiju osvojivši naslov prvaka s 256 bodova. Alonso je bio tek sedmi i završio je sezonu kao drugi s 252 boda, dok je Webber utrku završio kao osmi, a ukupno treći s 242 boda.

