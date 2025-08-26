Službeno: Bottas i Perez vraćaju se u Formulu 1!

Podijeli :

Najnoviji tim u Formuli 1 – Cadillac, koji će debitirati u prvenstvu sljedeće godine, objavio je da će njegove boje na debiju braniti Valtteri Bottas i Sergio Perez.

O povratku oba vozača u Formulu 1, nakon što su izgubili mjesta na kraju prošle sezone, nagađalo se tjednima, pa je bilo samo pitanje vremena kada će američki tim to potvrditi.

Ulazak Cadillaca u prvenstvo najavljen je prije nekoliko mjeseci, a pri odabiru vozača američki tim tražio je one s iskustvom.

Bottas iza sebe ima 246 startova, a zabilježio je 10 trijumfa i ukupno 67 postolja. Krajem prošle sezone finski vozač napustio je Sauber i preuzeo ulogu testnog vozača Mercedesa, ali pod uvjetom da ga njemački tim otpusti iz ugovora ako pronađe stalno mjesto u Formuli 1.

“Od trenutka kada sam počeo razgovarati s Cadillacom, osjetio sam nešto drugačije, nešto ambiciozno, ali vrlo utemeljeno. Ovo nije samo trkaći projekt, to je dugoročna vizija. Nije svaki dan prilika biti dio nečega što se gradi od nule i pomoći u oblikovanju u nešto što zaista pripada Formuli 1. Imao sam privilegiju raditi s nekim od najboljih timova na svijetu i već ovdje vidim istu profesionalnost i glad. Ovo je legendarni brend s velikom ostavštinom u američkom motosportu, a biti dio priče o njegovom ulasku na svjetsku scenu Formule 1 nevjerojatno je posebno za mene“, rekao je Bottas.

S druge strane, Perez je izgubio mjesto u Formuli 1 kada mu je Red Bull uručio otkaz na kraju prošle sezone, pa za njega angažman s Cadillacom predstavlja novi početak. Meksikanac je pobijedio u šest utrka u 281 utrci tijekom 14 sezona, kao i ukupno 39 postolja.

“Pridruživanje Cadillacu nevjerojatno je uzbudljivo novo poglavlje u mojoj karijeri. Od naših prvih razgovora osjetio sam strast i odlučnost koja stoji iza ovog projekta. Čast mi je biti dio izgradnje tima koji će rasti i na kraju se natjecati na samom vrhu. Cadillac je legendarno ime u američkom motosportu, a pomoći tako fantastičnoj tvrtki da uđe u Formulu 1 velika je odgovornost, ali to je nešto u što vjerujem“, rekao je Perez.

Cadillac će imati svoju prvu utrku Formule 1 na otvaranju sljedeće sezone u Australiji od 6. do 8. ožujka.

Formula 1 vraća se nakon ljetne pauze ovog vikenda, jer je na programu Velika nagrada Nizozemske u Zandvoortu. Sve pratite na Sport Klubu.

