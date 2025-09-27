Novi peh za Martina: Opet se ozlijedio i mora na operaciju!

Podijeli :

Aktualni prvak premijer klase Jorge Martin zadobio je frakturu desne ključne kosti u incidentu u prvom zavoju sprint utrke na Velikoj nagradi Japana.

Martin je startao sa 17. pozicije, počeo se probijati s desne strane, ali je izgubio kontrolu prilikom kočenja u prvom zavoju. Španjolac je nastavio ravno i sa sobom povukao suigrača Marca Bezzecchija sa staze te su obojica završili u šljunku.

I Martin i Bezzecchi bili su na nogama nakon incidenta, ali branitelj naslova držao se za rame, a fraktura je dijagnosticirana u medicinskom centru Motegi.

Aprilia je također prilikom potvrde dijagnoze rekla da će Martin biti prebačen u bolnicu helikopterom na daljnje preglede, nakon čega je utvrđeno da će Španjolcu biti potrebna operacija. Aprilijin vozač će stoga otputovati u Barcelonu na operaciju kako bi se popravila slomljena ključna kost.

Slomljena ključna kost znači da Martin neće moći voziti u nedjeljnoj utrci, a zbog operacije mala je vjerojatnost da će moći biti na stazi sljedeći tjedan, kada se održava Velika nagrada Indonezije. Izvjesnije je da će se Španjolac vratiti u Australiju, gdje je akcija zakazana od 17. do 19. listopada.

Martin ima velikih problema s ozljedama od početka obrane naslova. U predsezoni je zadobio prijelome obje ruke i jednog stopala, a kada se vratio na stazu u Kataru, zadobio je prijelome 11 rebara i pneumotoraks. Na stazu se vratio u drugoj polovici srpnja, a od tada je vozio u pet utrka, a njegov najbolji rezultat bio je četvrto mjesto na Velikoj nagradi Mađarske.

Velika nagrada Japana u kraljevskoj klasi zakazana je za nedjelju u 7 sati ujutro, a akcija u Motegiju počinje tri sata ranije, utrkom u kategoriji Moto3. Prijenosi su na Sport Klubu 1.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.