Hrvatska posada na reliju Dakar odradila odličnu osmu etapu

(AP Photo/Thibault Camus) via Guliver Image

Nakon nešto slabije obavljenog posla u četvrtak, u petoj etapi, hrvatska posada koju čine vozač Juraj Šebalj i suvozač Dušan Bućan dobro je odradila šestu etapu na reliju Dakar te je zauzela osmo mjesto.

Dan ranije Šebalj i Bućan su završili na 24. mjestu.

Ponovno su najbolji u kategoriji classic bili Litavac Karolis Raišis i Francuz Christophe Marques, dok je iza njih drugo mjesto osvojila talijanska posada koju čine Josef Unterholzner i Franco Gaioni. Raišis i Marques su trenutačno vodeći u ukupnom poretku.

U ukupnom redoslijedu Šebalj i Bućan su ostali na identičnoj desetoj poziciji, kao i dan ranije. U subotu je na reliju Dakar slobodan dan.