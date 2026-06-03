Stiglo odobrenje za ‘Croatia Ring’: Formula 1 stiže u Hrvatsku?

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AP Photo/Danny Karnik via Guliver

Čini se da je ostvaren sjajan napredak.

“Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije Hrvatske odobrilo je studiju utjecaja na okoliš za projekt izgradnje međunarodnog autodroma Croatia Ring”, piše Gol.hr.

Riječ je o stazi koja bi trebala biti izgrađena prema najvišim standardima FIA-e, Međunarodne automobilističke federacije. Uz potencijalno domaćinstvo utrke Formule 1, u sklopu kompleksa planirana su i testiranja vozila, obuke za vozače, rad autoškola, kao i brojni komercijalni sadržaji.

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Planirano je da se staza nalazi u Karlovačkoj županiji, sjeverno od Slunja, između naselja Veljun i Blagaj, u neposrednoj blizini rijeke Korane.

“Konačno smo dobili odobrenje i veoma sam zadovoljan cjelokupnom procedurom koja je bila iznimno složena. Uspjeli smo odgovoriti na sve zahtjeve struke i ministarstva i sada možemo nastaviti dalje. Ovo je veliki projekt koji će, siguran sam, donijeti značajne koristi kako Karlovačkoj županiji, tako i cijeloj Hrvatskoj“, rekao je za Forbes Hrvatska Davorin Štetner, jedan od vodećih ljudi projekta.

Gol navodi da će se kompletan kompleks prostirati na oko 50 hektara. Oko 40 hektara zauzimat će zona autodroma s trkaćom stazom, paddockom, servisnim objektima i pratećom infrastrukturom, dok će preostalih deset hektara biti namijenjeno turističkim i ugostiteljskim sadržajima.

Sama staza bit će duga 4,2 kilometra, imat će ukupno 12 zavoja i visinsku razliku od 34 metra.

Projekt ne podrazumijeva samo izgradnju trkaće staze, već i ozbiljan turistički kompleks. Planirani su butik hotel, luksuzni apartmani, VIP lože s pogledom na stazu, restorani, izložbeni prostor i dodatni smještajni kapaciteti koji bi mogli primiti oko 520 gostiju dnevno.

“Za najveće trkaće događaje predviđen je kapacitet od gotovo 18.000 posjetitelja. Prirodne tribine mogle bi ugostiti oko 15.000 gledatelja, a u planu su i VIP zone, medijski centar, kao i kompletna infrastruktura neophodna za televizijske prijenose. Usporedbe radi, stadion Opus Arena u Osijeku ima oko 13.000 mjesta“, piše Forbes Hrvatska.

“Prema dokumentaciji projekta, najveći događaji održavali bi se jednom ili dva puta godišnje. Izgradnja bi se realizirala u tri faze. U prvoj bi bili izgrađeni staza, paddock, VIP lože i servisni objekti. Druga faza predviđa izgradnju hotela, dok bi u završnoj etapi bile podignute vile i dodatni turistički sadržaji. Planirano trajanje građevinskih radova je dvije godine“.