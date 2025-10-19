VIDEO / Sjajan start Verstappena, Leclerc odmah prestigao Norrisa za drugu poziciju!

U američkom Austinu je startala 19. utrka sezone Formule 1. Max Verstappen je nakon slavlja u sprintu i kvalifikacijama krenuo s pole positiona i zadržao vodeću poziciju odličnim startom. Ferrarijev Charles Leclerc je prestigao Landa Norrisa za drugu poziciju, a najveći gubitnik je George Russell koji je s četvrtog mjesta pao na šesto. Utrku pratite na SK3!
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
