VIDEO / Ogier dobro prošao nakon teške nesreće u Finskoj, helikopterom je prebačen u bolnicu

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Roni Rekomaa via Guliver Images

Aktualni svjetski prvak u reliju Francuz Sebastien Ogier (Toyota) i njegov zamjenski suvozač Julien Ingrassia helikopterom su prevezeni u bolnicu na preglede, nakon što su u subotu pri velikoj brzini izletjeli s ceste i doživjeli višestruko prevrtanje na Finskom reliju za Svjetsko prvenstvo.

Bila je to predzadnja subotnja etapa, a Ogier je izletio u trenutku kad je bio u vodstvu.

Toyotin tim je objavio na društvenoj platformi X da su obojica uspjeli izaći iz automobila bez pomoći i da se “općenito dobro osjećaju”.

“Kontaktirali smo ih i razgovarali s njima, Seb je bio više šokiran nego išta drugo, ništa nije slomljeno”, rekao je zamjenik šefa Toyotinog tima Juha Kankkunen za Rally.tv.

Este ángulo del accidente de Ogier es brutal; el coche ya viene dando vueltas en el aire antes de impactar contra los árboles. Seb e Ingrassia están vivos gracias a DIOS y a la altísima seguridad de los coches de rally modernos. #rallyfinland 🇫🇮 pic.twitter.com/B2JdDO6Hux — Alonso, the Racer (@alonso_theracer) August 1, 2026

“Oni su u helikopteru na putu do bolnice na pregled, što je važno nakon ovakve nesreće.”

Kankkunen je dodao da ne zna je li uzrok izlijetanja bio tehničke prirode ili je nešto slično tome.

Subota nije bila sretna za momčad Toyote, jer je u jutarnjem dijelu natjecanja vodeći u ukupnom redoslijedu Svjetskog prvenstva, Velšanin Elfyn Evans, također izletio pri velikoj brzini i doživio prevrtanje, ali se uz pomoć navijača koji su bili na mjestu događaja vratio na stazu i došao do cilja etape.

Ogierovim izlijetanjem je profitirao domaći predstavnik Sami Pajari (Toyota), koji je preuzeo vodeću poziciju na Finskom reliju uoči posljednjeg dana natjecanja. Pajari ima 46.4 sekundi prednosti pred momčadskim kolegom, Šveđaninom Oliverom Solbergom. Evans je treći sa zaostatkom od jedne minute i 36.3 sekundi.

U nedjelju su na rasporedu samo dvije etape obje na istoj trasi dužine 30,02 kilometara, a posljednja će najboljima donositi i dodatne bodove, jer se radi o “Power Stageu”.

Uoči Finskog relija Evans je imao 177 bodova, 25 više od drugoplasiranog Japanca Takamota Katsute (Toyota) te 33 više od Pajarija.

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