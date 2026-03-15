Bizarna pogreška u Šangaju: Kimi Antonelli ili ipak – Kimi Raikkonen?!

Marcel van Dorst / EYE4IMAGES/DeFodi Images via Guliver

Proslava Kimija Antonellija nakon njegove prve pobjede u Formuli 1 na Velikoj nagradi Kine 2026. nakratko je dobila neočekivan obrat kada je službeni spiker na podiju mladog Talijana pogrešno predstavio kao bivšeg svjetskog prvaka Kimija Räikkönena.

Zabuna se dogodila nekoliko trenutaka nakon što je pobjednik utrke stupio na pobjedničko postolje na stazi u Šangaju. Dok se publika pripremala proslaviti najnovijeg pobjednika utrke, u najavi je greškom spomenut Raikkonen, svjetski prvak iz 2007., umjesto Antonellija.

Iako je pogreška trajala samo nekoliko sekundi prije nego što je ceremonija nastavljena, brzo je postala zabavan trenutak za navijače diljem svijeta, naglašavajući sličnost između dvojice vozača koji dijele isto ime. I Antonelli je ostao iznenađen ovom bizarnom pogreškom.

Devetnaestogodišnji Antonelli je drugi najmlađi pobjednik u povijesti Formule, nakon četverostrukog svjetskog prvaka Nizozemca Maxa Verstappena, koji je svoju prvu pobjedu s Red Bullom ostvario s 18 godina 2016. godine. Antonelli je bio i najmlađi osvajač ‘pole positiona’, startavši u nedjeljnu utrku u Šangaju s prve pozicije na startnoj liniji ispred Russella.