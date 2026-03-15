Uplakani Antonelli nakon prve F1 pobjede: ‘Sam sebi sam priredio manji srčani pred kraj’

AP Photo/Vincent Thian via Guliver

Kakav je vikend imao Kimi Antonelli.

Prvo povijesno pole position, a zatim i prva pobjeda u karijeri u Formuli 1.

Mladi vozač Mercedesa bio je vrlo emotivan.

“Doslovno sam bez riječi i na rubu suza. Hvala mom timu koji mi je pomogao ostvariti moj san“, rekao je Antonelli nakon pobjede, i dalje preplavljen emocijama.

Antonelli je tek drugi tinejdžer koji je upisao pobjedu u Formuli 1 i prvi Talijan koji je pobijedio u posljednjih 20 godina.

“Već sam jučer rekao da zaista želim vratiti Italiju na vrh, i danas sam to uspio, iako sam sebi priredio manji srčani udar pred kraj, ali bila je to dobra utrka“, rekao je Antonelli.

“Bilo je teško, start nije bio lagan, možda sam dao previše prostora Ferrariju, ali tempo je bio odličan i na kraju smo uspjeli“, zaključio je.

Posebna čestitka stigla je i od legendarnog Lewisa Hamiltona, koji je rekao da je vrlo sretan zbog svog mladog nasljednika u Mercedesu.