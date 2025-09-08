Billsi slavili protiv Baltimorea u ludnici Sunday Night Footballa

Baltimore Ravensi otvorili su novu NFL sezonu gostovanjem u Buffalu, gdje su u uzbudljivom Sunday Night Football susretu poraženi od Billsa rezultatom 41:40. Domaćin je bolje krenuo i poveo 7:3 nakon prve četvrtine, ali je Baltimore sjajnom drugom dionicom od 17 poena preokrenuo i na poluvrijeme otišao s vodstvom 20:13.
Ni nastavak nije donio promjenu ritma. Ravensi su nastavili nizati poene te nakon treće četvrtine imali 14 novih bodova i veliku prednost. U jednom trenutku činilo se da je razlika od 15 poena nedostižna, no nekoliko brzih napada, izgubljena lopta i dva kasna touchdowna omogućili su Buffalu povratak. Nakon drugog touchdowna, dvije minute prije kraja, pokušali su pretvaranje za dva poena koje bi im donijelo izjednačenje, ali nisu uspjeli.
Baltimore je zatim dobio loptu i priliku da zaključi susret, no obrana Billsa odigrala je savršeno i prisilila ih na samo tri akcije. To je otvorilo vrata Joshu Allenu, koji je u svega pet akcija odveo svoju ekipu 76 jardi naprijed kombinacijom probijanja i dodavanja. Matt Prater je potom rutinski pogodio field goal za pobjedu Buffala.
Junak susreta bio je upravo Allen, koji je upisao 424 jarda uz 33/46 dodavanja te ukupno četiri touchdowna, po dva dodavanjem i probijanjem. Mladi hvatač Keon Coleman također je briljirao s osam hvatanja za 112 jardi i jednim touchdownom.
Na strani Ravensa, Lamar Jackson odigrao je vrlo učinkovitu utakmicu s 279 jardi iz 14/19 dodavanja i tri touchdowna (dva dodavanjem, jedan probijanjem). Derrick Henry dominirao je trčanjem sa 169 jardi i dva touchdowna, dok je Zay Flowers uhvatio sedam lopti za 143 jarda i touchdown.
Ove dvije momčadi više se ne susreću u regularnom dijelu sezone, ali su među glavnim favoritima za doigravanje i potencijalno finale AFC konferencije. Dodatnu draž donosi i nastavak rivalstva njihovih zvijezda, Allena i Jacksona, koji su prošle godine vodili tijesnu bitku za MVP nagradu, a Allen ju je na kraju osvojio s četiri glasa više.
