Preminuo je bivši NFL igrač Josh Mauro (35)

AP Photo/Duane Burleson via Guliver Images

Bivši igrač američkog nogometa Josh Mauro, koji je osam sezona proveo u NFL-u, preminuo je u 35. godini života. Tužnu vijest potvrdili su njegova obitelj te njegovi bivši klubovi, Arizona Cardinals i Las Vegas Raiders. Preminuo je prošlog tjedna, a uzrok smrti zasad nije poznat.

Obrambeni igrač impresivnih fizičkih karakteristika, visok 198 centimetara i težak 132 kilograma, najveći dio karijere proveo je upravo u redovima Arizona Cardinalsa, gdje je igrao šest sezona.

Tijekom karijere nosio je i dres New York Giantsa te tadašnjih Oakland Raidersa. Najuspješniju sezonu imao je 2016. godine, kada je u 15 nastupa, od kojih 13 kao član početne postave, ostvario 32 obaranja. Ukupno je u NFL-u odigrao 80 utakmica, polovicu kao starter, uz učinak od pet sackova. Posljednji put nastupio je 2021., ponovno u dresu Cardinalsa.

“Shrvani smo viješću o smrti Josha Maura”, poručili su iz Arizona Cardinalsa.

“Naše su misli uz njegovu obitelj, prijatelje i sve koji su ga poznavali. Izražavamo najdublju sućut svima koji tuguju zbog ovog gubitka.”

Prije profesionalne karijere Mauro je nastupao u sveučilišnom nogometu za Stanford.