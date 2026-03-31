Poznata lokacija finala Super Bowla 2029. godine, tamo se igralo i nedavno!

Na redovitom godišnjem sastanku vlasnika NFL klubova koji se održava u Phoenixu odlučeno je kako će se 63. izdanje "Super Bowla", finala doigravanja profesionalne lige u američkom nogometu, odigrati u Las Vegasu u veljači 2029. godine.

Tako će Allegiant Stadium, ‌dom Las Vegas Raidersa, ugostiti najveći svakogodišnji sportski događaj u SAD-u po , 11. veljače 2024. na tom su stadionu Kansas City Chiefsi u 58. “Super Bowlu” svladali San Francisco 49-erse sa 25-22.

Ovogodišnji “Super Bowl” održan je u Santa Clari, na stadionu 49-ersa, sljedeće godine će se igrati na SoFi Stadiumu u Los Angelesu, dok će domaćin 2028. godine biti Mercedes-Benz Stadium u Atlanti.