SK Fantasy: Vraća se NFL, a s njim i naš NFL Fantasy

Nova NFL sezona je pred vratima a s njom se vraća i naš tradicionalni fantasy. Tri lige čekaju na vas, nazvane po legendarnim izjavama iz našeg vernakulara.
Tako možete prizvati unutarnjeg Antonia Browna i osjetiti kako je to nositi Shuki dijamante (koje nećete platiti, kao i on).
https://sports.yahoo.com/dailyfantasy/league/146652/overview
ili možete galopirati američkim pašnjacima kao legendarna braća Ryan
https://sports.yahoo.com/dailyfantasy/league/146651/overview
a za sve majstore iz Wisconsina i one koji se tako osjećaju, pohrlite u Naš Green Bay ligu
https://sports.yahoo.com/dailyfantasy/league/146657/overview
Mjesta nema puno, zato požurite, 99 mjesta je u svakoj ligi.
I za kraj, sretno u lovu na titulu najboljeg fantazista NFL-a.
