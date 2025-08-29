SK Fantasy: Vraća se NFL, a s njim i naš NFL Fantasy

Podijeli :

xRafaelxHenriquex via Guliver

Nova NFL sezona je pred vratima a s njom se vraća i naš tradicionalni fantasy. Tri lige čekaju na vas, nazvane po legendarnim izjavama iz našeg vernakulara.

Tako možete prizvati unutarnjeg Antonia Browna i osjetiti kako je to nositi Shuki dijamante (koje nećete platiti, kao i on).

https://sports.yahoo.com/dailyfantasy/league/146652/overview

ili možete galopirati američkim pašnjacima kao legendarna braća Ryan

https://sports.yahoo.com/dailyfantasy/league/146651/overview

a za sve majstore iz Wisconsina i one koji se tako osjećaju, pohrlite u Naš Green Bay ligu

https://sports.yahoo.com/dailyfantasy/league/146657/overview

Mjesta nema puno, zato požurite, 99 mjesta je u svakoj ligi.

I za kraj, sretno u lovu na titulu najboljeg fantazista NFL-a.