Šok u NFL-u: Cowboysi razmijenili jednog od najboljih obrambenih igrača lige

Šokantna vijest došla je iz NFL svijeta netom prije ponoći u četvrtak. Ian Rapoport, jedan od najboljih insajdera za američki nogomet u Sjedinjenim Američkim Državama, objavio je kako je najpopularnija franšiza svije tradeala svog najboljeg defanzivnog igrača.

Riječ je o Micahu Parsonsu koji će bijeli dres sa zvijezdom zamijeniti zelenim. Odnosno, iz Dallas Cowboysa preselit će u Green Bay Packerse.

Parsons je nakon razmjene potpisao ugovor kojim je srušio rekord igrača koji nisu quarterbackovi. Naime, defensive end je potpisao četverogodišnji ugovor vrijedan 188 milijuna dolara što je rekord lige.

U ovom tradeu profitirat će Packersi iako su put Dallasa otišla dva picka prve runde i Kenny Clark, defensive tackle.