Zubčić do slalomskog rezultata sezone u Wengenu, Rodeš do prvih bodova

Hrvatski skijaši Filip Zubčić i Istok Rodeš zauzeli su sedmo, odnosno 19. mjesto na slalomu Svjetskog kupa u švicarskom Wengenu, na kojem je pobijedio Norvežanin Atle Lie McGrath.

I Zubčić i Rodeš su u kultnom Wengenu odvozili svoje najbolje slalomske vožnje nakon dugo vremena, a Hrvatska opet ima dvojicu skijaša s bodovima u utrci slaloma.

Zubčić je u prvom laufu unatoč povećoj pogrešci u prvom dijelu staze doskijao do osmog mjesta, a u drugoj vožnji je to još poboljšao i nakraju bio sedmi s 2.09 sekundi zaostatka za McGrathom.

Rodeš je, sa startnim brojem 31 i nakon što se za ovu utrku vratio svojim starim skijama, uspio ciljem proći kao deveti u prvom laufu, no u drugom je skijao puno opreznije, te je nakraju bio 19. s 3.02 sekundi zaostatka. Rodešu su ovo prvi bodovi ove sezone.

Samuel Kolega bio je 35. (+3.00), a Tvrtko Ljutić završio kao 49. (+4.07).

McGrath je pobijedio ispred Brazilca Lucasa Braathena (+0.47) i sunarodnjaka Henrika Kristoffersena (+0.81). McGrath je sada vodeći u slalomu s 372 boda ispred Braathena (351) i Francuza Clementa Noela (343). Samuel Kolega je 27. s 63 boda, a Zubčić 30. s 49 bodova.

U ukupnom poretku Švicarac Marco Odermatt vodi s 1105 bodova ispred Braathena (618). Zubčić je 35. sa 132 boda.