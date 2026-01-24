Zrinka Ljutić ekspresno pala u drugoj vožnji veleslaloma! Ljutito je bacila štap

Zrinka Ljutić prvu je vožnju veleslaloma u češkom Špindleruvu Mlýnu završila na 24. mjestu, no druga joj je vožnja kratko trajala.
Jedina hrvatska predstavnica izgubila je ravnotežu u gornjem dijelu staze, pala i završila utrku, nezadovoljstvo iskazavši bacanjem štapa.
Bio je to njezin peti nedovršeni nastup ove sezone u Svjetskom kupu, ali prvi u veleslalomu, dok je prethodno četiri puta ispadala u slalomu.
Novu priliku za bodove imat će već u nedjelju, ponovno u Špindleruvu Mlýnu, na slalomu koji počinje prvom vožnjom u 9.30, dok je druga na rasporedu u 12.15 sati.
Prvo mjesto osvojila je Šveđanka Sara Hector, drugo je pripalo Amerikanki Pauli Moltzan, dok je treća bila njezina sunarodnjakinja Mikaela Shiffrin.
