Zrinka Ljutić ekspresno pala u drugoj vožnji veleslaloma! Ljutito je bacila štap

Zimski sportovi 24. sij 202614:01 0 komentara
AP Photo/Pier Marco Tacca via Guliver

Zrinka Ljutić prvu je vožnju veleslaloma u češkom Špindleruvu Mlýnu završila na 24. mjestu, no druga joj je vožnja kratko trajala.

Jedina hrvatska predstavnica izgubila je ravnotežu u gornjem dijelu staze, pala i završila utrku, nezadovoljstvo iskazavši bacanjem štapa.

Bio je to njezin peti nedovršeni nastup ove sezone u Svjetskom kupu, ali prvi u veleslalomu, dok je prethodno četiri puta ispadala u slalomu.

Novu priliku za bodove imat će već u nedjelju, ponovno u Špindleruvu Mlýnu, na slalomu koji počinje prvom vožnjom u 9.30, dok je druga na rasporedu u 12.15 sati.

Prvo mjesto osvojila je Šveđanka Sara Hector, drugo je pripalo Amerikanki Pauli Moltzan, dok je treća bila njezina sunarodnjakinja Mikaela Shiffrin.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)