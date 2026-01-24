Ljutić odradila lošu vožnju u bizarnom veleslalomu u Češkoj, svejedno može uhvatiti top 10

Alice Robinson otvorila je utrku s vremenom koje se u početku činilo prosječnim, no kasnije se pokazalo kao najslabije među skijašicama koje su završile vožnju.

Odermatt za samo tri stotinke odnio pobjedu sunarodnjaku u Kitzbühelu

Camille Rast niz stazu je spustila s čak 4,26 sekundi boljim vremenom od Robinson, dok su se vremena ostalih 30 najboljih skijašica pokazala bržima od prve favoritkinje.

Zrinka Ljutić ostvarila je 24. mjesto s 2,88 sekundi zaostatka za Šveđankom Sarom Hector, koja je bila dvije stotinke brža od Rast. Ipak, razlika između 20. i 10. mjesta manja je od sekunde, pa Ljutić još uvijek može računati na top 10 rezultat u drugoj vožnji koja počinje u 13:30.