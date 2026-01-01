Slovenski skijaš zbog bizarnog razloga izbačen s Novogodišnje turneje

Podijeli :

(AP Photo/Matthias Schrader) via Guliver Image

Slovenski skijaški skakač Timi Zajc na vrlo neugodan način zaključio je nastup na Novogodišnjoj turneji Četiri skakaonice. Nakon diskvalifikacije u Oberstdorfu, koja ga je koštala drugog mjesta, ista situacija ponovila se i u Garmisch-Partenkirchenu, što je značilo i njegovo potpuno ispadanje iz natjecanja, navodi sportsport.ba.

U Oberstdorfu je razlog diskvalifikacije bila nogavica kombinezona koja je premašivala dopuštenu dužinu za tri milimetra, dok u Garmischu Zajc nije uspio ni doći do zaletišta. Tijekom kontrole opreme utvrđeno je da su mu nogavice ovaj put bile čak četiri milimetra preduge. Budući da je to bio njegov drugi prekršaj na Turneji, automatski je dobio i tzv. crveni karton, odnosno zabranu daljnjeg nastupa, što je izazvalo nevjericu u slovenskoj reprezentaciji.

Ovakav rasplet zatekao je i ostale skakače. Nijemac Karl Geiger otvoreno je izrazio čuđenje:

„Takve se stvari događaju, ali dva puta zaredom? To se jednostavno ne bi smjelo dogoditi. Sigurno je sve to jako frustrirajuće za Timija.“ S druge strane, bivši skakač Severin Freund stao je na stranu kontrolora.

„Najvažnije je poštovati pravila. Ako se netko ne prilagodi kako treba, stalno ponavlja iste pogreške. FIS samo provodi propise“, poručio je Freund.

Za Slovence je ovo veliki udarac, tim više što izbornik Robert Hrgota nema mogućnost prijave zamjene za Zajca. Pogreške skakača i njegova tima u potpunosti su mu uništile Turneju. Njegov reprezentativni kolega Lovro Kos priznao je da je zbunjen cijelom situacijom.

„Teško mi je nešto reći. Čini se da je FIS promijenio način kontrole opreme. Prije se sve provjeravalo nakon skoka, a Timi danas nije imao priliku ni nastupiti“, rekao je Kos za TV Slovenija te dodao da je dan ranije sve izgledalo u redu, ali da je odijelo sada bilo još nešto duže, vjerojatno zbog ljudske pogreške.

Član stručnog stožera Jani Grilc izrazio je zabrinutost i uputio oštre kritike na račun FIS-a.

„Kombinezon se može rastegnuti i tijekom skoka, ali cijela situacija djeluje kaotično. Gledatelji uskoro više neće znati što se zapravo događa, a to je loše za sport. Bojim se da bi sljedeći na meti mogao biti Domen Prevc, jer je stalno pod dodatnim provjerama. Ovo stvara ogroman pritisak na dečke“, rekao je Grilc, sugerirajući da se Slovenija tretira strože od većih skijaških nacija.

Zajc će tako ostati na 187 bodova u Svjetskom kupu ove sezone i gotovo sigurno izgubiti 15. mjesto u ukupnom poretku. Ostaje za vidjeti hoće li optužbe iz slovenskog tabora izazvati nove reakcije u svijetu skijaških skokova.