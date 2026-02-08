Slovenija u fotofinišu ostala bez druge medalje na Zimskim olimpijskim igrama

Podijeli :

(AP Photo/Gregory Bull) via Guliver Image

Austrijanac Benjamin Karl, iako već ima 40 godina, ponovno je pokazao klasu i obranio naslov olimpijskog prvaka u paralelnom veleslalomu. U finalnoj vožnji bio je brži od Južnokorejca Sangyum Kima za 19 stotinki sekunde.

Time je Karl došao do četvrtog olimpijskog odličja u karijeri. Uz aktualno zlato, u zbirci već ima zlato iz Pekinga, srebro osvojeno u Vancouveru te broncu iz Sočija.

Izuzetno napeto bilo je u dvoboju za broncu, gdje je 20-godišnji Bugar Tervel Zamfirov slavio u dramatičnom foto-finišu protiv Slovenca Tima Mastnaka. Mastnak je tako ostao korak do drugog olimpijskog odličja.

Vrijedi podsjetiti da je slovenski snowboarder već osvajao srebro na Igrama u Pekingu, gdje je u finalnoj vožnji poražen upravo od Karla.