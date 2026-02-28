Sjajna Nika Prevc upisala već 14. pobjedu sezone

Podijeli :

(AP Photo/Matthias Schrader) via Guliver Image

Slovenka Nika Prevc ostvarila je svoju već 14. pobjedu u Svjetskom kupu skakačica na skijama ove sezone slavivši u natjecanju u Hinzerbachu u subotu.

Prevc, koja je na nedavnim Zimskim olimpijskim igrama osvojila ekipno zlato, srebro na maloj i broncu na velikoj skakaonici, na maloj je skakaonici u Hinzerbachu slavila s dva ujednačena skoka od 89 metara koji su joj osigurali 258.6 bodova, 3.0 više od druge Austrijanke Lise Eder, koja je skočila 89,0 i 89,5 metara.

Treće mjesto je zauzela dvostruka olimpijska pobjednica iz Predazza, Norvežanka Anna Odine Strom sa 238.3 bodova, odnosno skokovima od 86,0 i 86,5 metara.

Osam natjecanja prije kraja sezone Prevc vodi u ukupnom redoslijedu sa 2036 bodova, 566 više od druge Japanke Nozomi Maruyame, odnosno 823 od treće Eder.