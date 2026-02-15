Nika Prevc osvojila broncu na velikoj skakaonici, Norvežankama zlato i srebro

Podijeli :

(AP Photo/Matthias Schrader) via Guliver Image

Slovenija je osvojila četvrtu medalju na aktualnim Zimskim olimpijskim igrama, a do nje je stigla Nika Prevc broncom na velikoj skakaonici. Zlatom se okitila Anna Odine Strøm, koja je tako objedinila naslove na maloj i velikoj skakaonici, dok je srebro pripalo Eirin Mariji Kvandal.

Norvežanke su dominirale već u prvoj seriji, zauzevši prve četiri pozicije. Kvandal je vodila s 140,6 bodova nakon skoka od 129 metara. Najduži skok prve serije ostvarila je Strøm s 130,5 metara, ali je zaostajala 3,9 bodova za sunarodnjakinjom. Silje Opseth držala je treće mjesto, a Heidi Dyhre Traaserud četvrto. Prevc je u prvom pokušaju skočila 128 metara, osvojila 128,3 boda i bila peta.

U drugoj seriji dugo je na vrhu bila Abigail Strate sa 131,5 metara, no potom ju je nadmašila Lisa Eder skokom od 132 metra i velikom bodovnom prednošću. Eder je vodstvo zadržala do nastupa Fride Westman, koja je s ukupno 265,4 boda preuzela prvo mjesto.

Nakon nje na zaletište je stala Prevc i skokom od 127,5 metara zasjela na vrh s 271,5 bodova. U završnici su uslijedili nastupi Norvežanki, no Traaserud i Opseth nisu uspjele nadmašiti Slovenku, čime je Prevc osigurala odličje i prije posljednja dva skoka. Strøm je potom doskočila na 132 metra i uvjerljivo preuzela vodstvo s 284,8 bodova, dok je Kvandal s 133,5 metara i ukupno 282,7 bodova stigla do srebra.