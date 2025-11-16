Prva pobjeda za Brazil u Svjetskom kupu, prvi ovosezonski bodovi za Kolegu i Zubčića

Podijeli :

AP Photo/Gabriele Facciotti via Guliver

Hrvatski skijaš Samuel Kolega zauzeo je 16. mjesto, a Filip Zučić je bio 18. na prvom slalomu sezone Svjetskog kupa u finskom Leviju, na kojem je pobijedio Brazilac Lucas Braathen.

Kolega je u prvom laufu doskijao do 11. pozicije, no u drugom je malo pokvario plasman te je bio 16. s 1.60 sekundi zaostatka za Braathenom. Filip Zubčić je u prvoj vožnji bio 18. i to mjesto je zadržao i u drugoj vožnji, zaostavši 1.69 sekundi.

Istok Rodeš je bio 44., dok mladi Tvrtko Ljutić nije okončao prvu vožnju.

Braathen je u ledenom Leviju ispisao povijest, ubilježivši prvu brazilsku pobjedu u Svjetskom kupu. Rođeni Norvežanin, koji nastupa za zemlju svoje majke, slavio je ispred Francuza Clementa Noela (+0.31), dok je 22-godišnji Finac Eduard Hallberg pred domaćim navijačima došao do trećeg mjesta (+0.57) i utrke karijere.

Nakon dvije utrke ukupno vode Braathen i Švicarac Marco Odermatt s po 100 bodova, dok je Zubčić 18. s 29 bodova.