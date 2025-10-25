Lošija druga vožnja u veleslalomu za Ljutić, hrvatska skijašica u top 10 u Söldenu

Podijeli :

AP Photo/Marco Trovati via Guliver

Započela je nova skijaška sezona. U prvoj vožnji veleslaloma u ženskoj konkurenciji u austrijskom Soldenu, hrvatska skijašica Zrinka Ljutić završila je treća. Prva je trenutno domaća predstavnica Julia Scheib s vremenom 1:07.80, dok je na drugom mjestu Paula Moltzan sa sekundom i 28 stotinki zaostaka za Scheib. Ljutić zaostaje sekundu i 32 stotinke za Austrijankom.