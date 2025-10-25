Lošija druga vožnja u veleslalomu za Ljutić, hrvatska skijašica u top 10 u Söldenu

Započela je nova skijaška sezona. U prvoj vožnji veleslaloma u ženskoj konkurenciji u austrijskom Soldenu, hrvatska skijašica Zrinka Ljutić završila je treća. Prva je trenutno domaća predstavnica Julia Scheib s vremenom 1:07.80, dok je na drugom mjestu Paula Moltzan sa sekundom i 28 stotinki zaostaka za Scheib. Ljutić zaostaje sekundu i 32 stotinke za Austrijankom.
Scheib uzima pobjedu!
Domaća predstavnica Julia Scheib imala je sekundu i 28 stotinku prednosti ispred Moltzan, na kraju 58 stotinku ispred Moltzan u drugoj vožnji za slavlje domaćih navijača.
Moltzan preuzima vrh
Paula Moltzan ide ispred Gut-Behrami, bolja je bila za 53 stotinke.
Ljutić bez postolja
Dobar gornji dio, sredina nešto malo slabija, donji dio dosta loš. Zrinka ide na tek osmo mjesto sa 93 stotinke zaostatka. Ostale su Moltzan i Scheib.
Colturi ipak bez vrha
Albanka Colturi nije uspjela preuzeti prvu poziciju od Gut-Behrami, završila je tek peta sa 65 stotinki zaostatka, ide Zrinka!
Gut-Behrami prva!
Sjajna vožnja Lare Gut-Behrami, 31 stotinku ispred Shiffrin. Slijedi Colturi pa Ljutić.
Shiffrin prestiže Stjernesund
Jedna od najboljih skijašica u povijesti, Mikaela Shiffrin gornji dio staze nije zodradila dobro, ali u donjem dijelu je dodala gasa i preuzela vrh s 14 stotinki prednosti od Stjernesund.
Još malo do Ljutić...
Sara Hector koja je imala isto vrijeme prve vožnje kao i Stjernesund nije uspjela biti bolja u drugoj, završila je četvrta.
Još četiri skijašice do Ljutić
Stjernesund preuzima vodstvo, 22 stotinke ispred O'Brien.
Grenier treća
Kanadska skijašica Valerie Grenier zaostala je 31 stotinku za O'Brien.
Još 10 skijašica
Alice Robinson nije uspjela ugroziti O'Brien, izgubila je puno u donjem dijelu staze i zakasnila 14 stotinki za Amerikanom.
