Lošija druga vožnja u veleslalomu za Ljutić, hrvatska skijašica u top 10 u Söldenu

Zimski sportovi 25. lis 202510:43 > 13:58 0 komentara
AP Photo/Marco Trovati via Guliver

Započela je nova skijaška sezona. U prvoj vožnji veleslaloma u ženskoj konkurenciji u austrijskom Soldenu, hrvatska skijašica Zrinka Ljutić završila je treća. Prva je trenutno domaća predstavnica Julia Scheib s vremenom 1:07.80, dok je na drugom mjestu Paula Moltzan sa sekundom i 28 stotinki zaostaka za Scheib. Ljutić zaostaje sekundu i 32 stotinke za Austrijankom.

13:58

Scheib uzima pobjedu!

Domaća predstavnica Julia Scheib imala je sekundu i 28 stotinku prednosti ispred Moltzan, na kraju 58 stotinku ispred Moltzan u drugoj vožnji za slavlje domaćih navijača.

13:56

Moltzan preuzima vrh

Paula Moltzan ide ispred Gut-Behrami, bolja je bila za 53 stotinke. 

13:55

Ljutić bez postolja

Dobar gornji dio, sredina nešto malo slabija, donji dio dosta loš. Zrinka ide na tek osmo mjesto sa 93 stotinke zaostatka. Ostale su Moltzan i Scheib.

13:52

Colturi ipak bez vrha

Albanka Colturi nije uspjela preuzeti prvu poziciju od Gut-Behrami, završila je tek peta sa 65 stotinki zaostatka, ide Zrinka!

13:50

Gut-Behrami prva!

Sjajna vožnja Lare Gut-Behrami, 31 stotinku ispred Shiffrin. Slijedi Colturi pa Ljutić.

13:48

Shiffrin prestiže Stjernesund

Jedna od najboljih skijašica u povijesti, Mikaela Shiffrin gornji dio staze nije zodradila dobro, ali u donjem dijelu je dodala gasa i preuzela vrh s 14 stotinki prednosti od Stjernesund. 

13:46

Još malo do Ljutić...

Sara Hector koja je imala isto vrijeme prve vožnje kao i Stjernesund nije uspjela biti bolja u drugoj, završila je četvrta.

13:43

Još četiri skijašice do Ljutić

Stjernesund preuzima vodstvo, 22 stotinke ispred O'Brien. 

13:38

Grenier treća

Kanadska skijašica Valerie Grenier zaostala je 31 stotinku za O'Brien. 

13:37

Još 10 skijašica

Alice Robinson nije uspjela ugroziti O'Brien, izgubila je puno u donjem dijelu staze i zakasnila 14 stotinki za Amerikanom. 

