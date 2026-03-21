Pirovano pobijedila i osvojila Mali kristalni globus

Završnica u Lillehammeru se nastavlja sutra sa superveleslalomom kojeg najprije voze skijašice a onda skijaši.

Talijanka Laura Pirovano pobjednica je zadnjeg spusta Svjetskog kupa u sezoni kojeg su skijašice vozile u subotu u Lillehammeru a tom pobjedom osigurala je i osvajanje Malog kristalnog globusa u disciplini.

Pirovano je pobijedila s vremenom 1:30.85, dok je druga Amerikanka Breezy Johnson s 15 stotinki zaostatka. Treća je Njemica Kira Weidle-Winkelmann s 25 stotinki sporijim vremenom.

Pirovano je ovom pobjedom stigla do 536 bodova u poretku skijašica u spustu, druga je Aicher, danas petoplasirana, s 453 boda, a treća Amerikanka Johnson sa 413 bodova. Za 28-godišnju Pirovano ovo je prvi Mali globus u karijeri,Njemica Aicher je zahvaljujući današnjem petom mjestu došla na samo 95 bodova zaostatka za vodećom u ukupnom poretku Amerikankom Mikaelom Shiffrin.

