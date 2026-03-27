Otac Zrinke Ljutić u šoku: Nama su pričali da nema novca

Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Amir Ljutić, otac najbolje hrvatske skijašice i osvajačice Malog kristalnog globusa u slalomu 2025. godine, Zrinke Ljutić, šokiran je medijskim napisima o Vedranu Pavleku, direktoru Hrvatskog skijaškog saveza, koji je osumnjičen da je iz Saveza izvukao više od 30 milijuna eura.

Dok je Pavlek, prema sumnjama istražitelja, novac Saveza koristio za luksuzna putovanja i skupe poklone, članovima skijaške reprezentacije rečeno je da moraju štedjeti novac, rekao je Ljutić u intervjuu za Dnevnik Nove TV.

Vijest o uhićenjima stigla je nakon finala Svjetskog kupa u Norveškoj. Amir Ljutić javio se iz zračne luke u Oslu.

„Čitamo u novinama, na portalima i ne znamo bismo li se smijali ili plakali. To je pravi šok.“

Na pitanje je li imao ikakvu slutnju da je ovako nešto moguće, rekao je:

„Ovako nešto – teško, teško, ovo je ludo, stvarno.“

Amir je šokiran situacijom.

„Nisam mogao ni pomisliti na to, jer su nam uvijek govorili: ‘Nemamo novca, štedimo, moramo biti skromni, ne možemo ovo sada, ne možemo kasnije, ne možemo ovo platiti, ne možete tamo ići na trening.’ Mislim, imali smo, da budemo jasni, neke dobre uvjete kad smo mogli. Ali znam da su nam uvijek govorili da je kriza, da se to ne može napraviti, da moramo paziti na svaki euro.“

„To su iznosi za generacije sportaša, koji su mogli skijati bez ikakvih problema. Ako se izračuna da je budžet, govorim o Svjetskom kupu u skijanju, za Zrinku koja se natječe u najviše disciplina i s odlaskom u Južnu Ameriku negdje između 150 i 200 tisuća eura, onda je prema ovim iznosima to kap u moru. A govorim o najskupljem sportašu. Dakle, sljedeći, koji su na nižoj razini, mogu biti pokriveni s mnogo manje novca“, rekao je Ljutić i zaključio:

„Morate znati da svaki sportaš izlaže svoju glavu i zdravlje na kocku i vrijedno radi. Nismo stigli do ove točke uz pomoć saveza. Do Zrinkine 16.–17. godine bili smo potpuno sami, ulagali smo, vrijedno radili i onda kada vidite nekoga tko se na prolivenom znoju tako ponaša – to je šok.“

Inače, Vedran Pavlek, koji se prema informacijama iz skijaških krugova trenutačno nalazi u Turskoj, osumnjičen je da je iz Hrvatskog skijaškog saveza izvukao više od 30 milijuna eura. Istražitelji sumnjaju da je dio tog novca potrošio na privatna putovanja na Maldive, u Dubai, Katar, Egipat i SAD.

Dio novca navodno je prebačen na račune triju djevojaka, koje su sredstva koristile za kupnju odjeće i obuće najskupljih svjetskih modnih dizajnera.