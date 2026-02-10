Otac Lindsey Vonn: Ovo je kraj njezine karijere

Alan Kildow, otac Lindsey Vonn, izjavio je da se proslavljena američka skijašica više neće vraćati natjecanjima te da je njezina karijera završena nakon teškog loma lijeve potkoljenice zadobivenog u padu tijekom spusta u Cortini. Dodao je i kako se Vonn neće vratiti ni na Zimske olimpijske igre.
“Ima 41 godinu i ovo je kraj njezine karijere. Više neće biti skijaških utrka za Lindsey Vonn, barem dok ja imam išta za reći o tome”, rekao je Kildow u telefonskom razgovoru za Associated Press.
Vonn je u nedjelju doživjela pad tijekom spusta u Cortini te je helikopterom prevezena u bolnicu u Trevisu, gdje se i dalje nalazi na liječenju. Uz nju su članovi obitelji: brat i dvije sestre, koji su s njom od samog trenutka nesreće.
Njezin otac nije ulazio u detalje vezane uz same ozljede, već se osvrnuo na njezino psihičko stanje:
“Ona je izuzetno snažna osoba. Poznaje fizičku bol i razumije okolnosti u kojima se nalazi. I zna se s tim nositi. Bolje nego što sam očekivao. Uvijek ima nekoga uz sebe, ili više ljudi, u svakom trenutku. Bit ćemo ovdje sve dok ona bude ovdje.”
Kildow i ostatak obitelji nesreću su pratili iz ciljnog prostora, zajedno s ostalim gledateljima:
“Prvo doživiš šok i užas kad vidiš takav pad. To može biti dramatično i traumatično. Jednostavno si zgrožen silinom takvih udaraca. Teško je odmah prihvatiti što se dogodilo. Ali o njoj se iznimno dobro brinu. Američki olimpijski odbor i američka skijaška reprezentacija imaju vrhunskog liječnika uz nju i ovdje u Italiji dobiva najbolju moguću skrb.”
Vonn je nastupila u spustu iako je devet dana ranije u drugom padu pokidala prednji križni ligament lijevog koljena, no Kildow tvrdi da ta ozljeda nije bila uzrok nesreće:
“Ono što joj se dogodilo nema nikakve veze s ozljedom ACL-a. Nikakve. Pokazala je da može skijati na vrlo visokoj razini na dva trening-spusta i dobila je zeleno svjetlo liječnika.”
Smatra da je do pada došlo zato što je Vonn pomicala granice idealne putanje:
“Ponekad, posebno u spustu, morate malo smanjiti brzinu i ostaviti si više prostora u liniji kako se ne biste doveli u rizičnu situaciju.”
