Nastavak lošeg niza: Ljutić izletjela, Popović prespora za drugu vožnju

Podijeli :

AP Photo/Marco Trovati via Guliver

Nakon što je u subotu zauzela 22. mjesto u veleslalomu, Zrinka Ljutić nije uspjela dovršiti prvu slalomsku vožnju u Kranjskoj Gori.

Pred brojnim hrvatskim navijačima koji su stigli u Kranjsku Goru Ljutić je u prvoj vožnji slaloma startala kao druga. Već nakon nekoliko vrata hrvatska skijašica je napravila pogrešku zbog koje se vraćala na stazu i pritom izgubila mnogo vremena.

Ispadanje iz ritma potpuno je poremetilo Ljutić koja je ubrzo nakon toga napravila novu veliku grešku i time definitivno ostala bez plasmana ove nedjelje.

Leona Popović krenula je sa startnim brojem 29 te završila utrku s velikih 5.37 sekundi zaostatka za vodećom Camille Rast. Nakon prve vožnje druga je Mikaela Shiffrin s deset stotonki zaostatka, dok treća Wendy Holdener zaostaje 77 stotinki.

Prošle godine Ljutić je slavila na slalomskoj utrci u Kranjskoj Gori, ali ove sezone najbolja hrvatska skijašica nikako ne može uhvatiti pravi ritam te uglavnom niže slabe nastupe.