Ljutić nakon prve vožnje veleslaloma uvjerljivo zaostaje za vodećima

Igor Kupljenik Sports Press Photo via Guliver Images

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić nakon prve vožnje veleslaloma u Kranjskoj Gori zaostaje uvjerljivo za vodećom Camille Rast.

Ljutić je s 2,21 sekunde zaostatka završila na 16. mjestu i priprema se za drugu vožnju.

Na drugom mjestu nalazi se Amerikanka Paula Moltzan s 0,33 sekunde zaostatka, a treća je Albanka Lara Colturi sa 0,37 sekundi. Druga vožnja počinje u 13 sati uz prijenos na HRT 2.

Zrinka je ove sezone jedino postolje osvojila baš u veleslalomu, dok se u disciplini gdje brani Mali globus još nije proslavila.