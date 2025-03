Ljutić: Kad sam ciljem prošla kao treća, vjerovala sam da imam Globus

Podijeli :

(AP Photo/John Locher) / Guliver Images

Zrinka Ljutić jučer je osvojila slalomski Mali kristalni globus s 541 bodom, nadmašivši drugoplasiranu Austrijanku Katharinu Liensberger za 32 boda, dok je trećeplasirana Švicarka Camille Rast zaostala 49 bodova.

U finalu Svjetskog kupa u Sun Valleyju zauzela je deseto mjesto, a bodove je osvajala u devet od deset utrka ove sezone, s tri pobjede (Semmering, Kranjska Gora, Courchevel) i jednim drugim mjestom (Sestriere).

“Mali globus je u rukama. Osvojili smo ga radom, trudom i odličnom sezonom. Moram se zahvaliti svom timu. Bez tate, bez obitelji i cijelog stožera, ovo ne bi bilo moguće”, rekla je Ljutić pa dodala:

“Došli smo dosta rano u Sun Valley da se priviknem na snijeg i aklimatiziram. Super sam trenirala. Veleslalom nije prošao dobro, nisam se snašla na snijegu, ali nisam se ni zamarala time jer mi je fokus bio na slalomu. Nisam mogla više balansirati oboje i logično je da sam svu mentalnu snagu usmjerila na slalom. Bila sam nervozna, pogotovo prije prve vožnje. Vidjela sam da ništa nije izgubljeno, znala sam da moram odraditi dobru drugu vožnju i to sam napravila.”

“Borba za Globus na kraju sezone je igra živaca. Nisam to mogla ni zamisliti dok to nisam osjetila na svojoj koži. Vjerovala sam, ali bilo je teško. Puno je toga utjecalo na moju vožnju, bilo je i nervoze. No sve to treba uračunati, ni drugim curama nije bilo lako. Na kraju se isplatilo”, istaknula je Ljutić i zaključila:

“Kad sam ciljem prošla kao treća, vjerovala sam da imam Globus. Svi oko mene su kalkulirali i znala sam što trebam napraviti. Znala sam koja moram biti u odnosu na Liensberger i Rast. Prvi put sam se borila za Globus i prvi ga put osvojila. Jako sam ga htjela. Znala sam da me drugo mjesto neće zadovoljiti, bez obzira na to što je to odličan rezultat.”

To je šesti Mali kristalni globus u slalomu za hrvatsko skijanje. Tri je puta to postigla Janica Kostelić (2001., 2003. i 2006.), a dva puta njezin brat Ivica (2002. i 2011.)