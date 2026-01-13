Ljutić izvan najboljih 20 u noćnom slalomu, nova pobjeda maestralne Shiffrin

Podijeli :

Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić zauzela je 24. mjesto na noćnom slalomu Svjetskog kupa kojem je domaćin bio austrijski Flachau, dok je novu pobjedu ostvarila Amerikanka Mikaela Shiffrin.

Ljutić je na kraju ostvarila pad u odnosu na prvu vožnju u kojoj je bila na 21. poziciji. I u drugom nastupu pod reflektorima je prvenstveno vozila oprezno, većim dijelom staze je hrvatska skijašica bila i spora te se morala zadovoljiti 24. mjestom i zaostatkom od pet sekundi i 24 stotinke za pobjednicom.

Treći je ovo put u aktualnoj sezoni da je Ljutić osvojila bodove u slalomu. Ranije je zauzela šesto mjesto u finskom Leviju te osmo u austrijskom Semmeringu. Bez plasmana je ostajala u austrijskom Gurglu, američkom Copper Mountainu, francuskom Courchevelu te nedavno u Kranjskoj Gori.

Leona Popović se nije probila u drugu vožnju nakon 34. mjesta u prvom ‘laufu’.

Amerikanka Mikaela Shiffrin obranila je prvo mjesto iz prve vožnje te je ostvarila 107. pobjedu u karijeri u Svjetskom kupu, a proslavila je i određeni jubilej jer je u utorak stigla do 70. slalomske pobjede u karijeri.

Druga je bila njena sunarodnjakinja Paula Moltzan koja je zaostala 41 stotinku, a treća Austrijanka Katharina Truppe sa 65 stotinki zaostatka.

U ukupnom redoslijedu Shiffrin je povećala prednost i sada ima 923 boda, dok je druga Švicarka Camilla Rast na 753 boda. Ljutić se nalazi na 14. mjestu s 286 bodova.

U poretku slalomašica također je u vodstvu Shiffrin sa 680 bodova. Druga Rast ima 412, a treća Wendy Holdener 313 bodova. Ljutić je na 20. mjestu sa 79 skupljenih bodova.