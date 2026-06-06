VIDEO / Kane doveo blijedu Englesku u vodstvo protiv slabašnog Novog Zelanda

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Engleska od 22 sata igra svoju prvu lipanjsku provjeru pred Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi gdje će u skupini L igrati s Hrvatskom. Mučili su se Englezi protiv Novog Zelanda koji je prije nekoliko dana izgubio 4:0 od Haitija, a onda je u drugoj minuti sudačke nadoknade Harry Kane na ubačaj Djeda Spencea pogodio za 1:0 Tri lava na poluvremenu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.