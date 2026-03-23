Ljutić: Imam osjećaj da još nešto imam dati u ove dvije zadnje utrke

U norveškom Hafjellu održava se završnica Svjetskog kupa u alpskom skijanju, a na programu su ostali veleslalom i slalom u ženskoj i muškoj konkurenciji.

U utorak je na rasporedu muški veleslalom i ženski slalom , dok su u srijedu, posljednjeg dana natjecanja, ženski veleslalom, te muški slalom.

“U utorak nas očekuje posljednji veleslalom sezone. Danas smo odradili trening, uvjeti su bili dobri. Prošle sezone je ovdje bila utrka Svjetskog kupa, tako da znam kakav je teren. Vidjet ćemo kako će biti vremenski uvjeti, dosta je toplo, nadam se da će staza izdržati,” kazao je Filip Zubčić, koji se u poretku veleslaloma nalazi na 19. mjestu sa 111 bodova, u slalomu je 32. sa 60 bodova, dok je u ukupnom poretku Svjetskog kupa na 40. mjestu sa 171 bodom.

“U Norvešku smo stigli jučer, uvjeti su super. Ovo je moja četvrta završnica. Očekuje me zadnja utrka u sezoni koja je bila duga i naporna. Radujem se nastupu, dobro se osjećam, sutra me očekuje trening, dok je slalom na rasporedu u nedjelju,” dodao je Samuel Kolega, 23. u poretku slalomaša sa 94 boda, dok u ukupnom poretku drži 69. mjesto sa 94 boda.

Nastup u Hafjellu očekuje i Zrinku Ljutić, braniteljicu slalomskog Malog kristalnog globusa iz prošle sezone.

“Stigla sam u Norvešku, isprobala snijeg. Sutra me očekuje nastup u slalomu. Staza je dosta dugačka, sa čak 79 vratiju, a u nedjelju je veleslalom. Sezona je bila duga i naporna, dosta iscrpljujuća. Bliži se kraj, ali imam osjećaj da još nešto imam dati u ove dvije zadnje utrke,” poručila je Ljutić.

Trenutačno drži osmo mjesto u veleslalomu (247), 23. mjesto u slalomu (79), te 27. u ukupnom poretku (326).