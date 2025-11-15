Ljutić će se boriti za postolje u prvom slalomu sezone, Shiffrin zasad na vrhu

Podijeli :

AP Photo/Marco Trovati via Guliver

Prvi slalom sezone u finskom Leviju...

Mikaela Shiffrin odradila je fantastičnu prvu vožnju u Leviju te je u cilj ušla s vremenom 56.08. Druga je Colturi sa sekundom i osam stotinki zaostatka, dok je na trećem mjestu Lena Duerr koja za Amerikankom ima sekundu i 49 stotinki zaostatka.

Hrvatske skijašice Zrinka Ljutić i Leona Popović također su odvozile prve vožnju. Ljutić će imati veliku priliku za postolje, trenutno je četvrta sa sekundom i 58 stotinki zaostatka za Shiffrin.

Leona Popović odradila je povratnički nastup nakon pauze od godine dana zbog teške ozljede. Ima veliki zaostatak, 5.57, nije to bilo dovoljno za drugu vožnju.

Druga vožnja je na rasporedu od 13 sati.