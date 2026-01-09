Jedan od najboljih skijaša svih vremena otkazao nastup na Olimpijskim igrama

Marcel Hirscher, osmerostruki osvajač Velikog kristalnog globusa i jedan od najuspješnijih skijaša u povijesti, u petak je objavio kako se ove sezone neće natjecati. Time je razriješio nagađanja o mogućem nastupu na nadolazećim Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini d'Ampezzo.
Tridesetšestogodišnji Hirscher vratio se skijanju 2024. godine nakon pet godina pauze, ali je nastupao pod nizozemskom zastavom, s obzirom na majčino podrijetlo. Povratak je, međutim, trajao kratko – nakon tri utrke Svjetskog kupa teško je ozlijedio križne ligamente lijevog koljena. Iako je planirao novi povratak u siječnju ove godine, zaključio je da njegova forma nije dovoljna za najvišu razinu natjecanja te je odlučio preskočiti sezonu.
U objavi na Instagramu Hirscher je naveo kako je kroz treninge s najboljim skijašima shvatio da trenutačno ne može konkurirati na razini Svjetskog kupa. Dodatni problem predstavljala je i ozljeda potkoljenice zbog koje je tijekom božićnih blagdana morao pauzirati dva tjedna, što je utjecalo na njegovu brzinu i samopouzdanje. Zbog svega navedenog odlučio je ne nastupiti ni na Olimpijskim igrama ni u Svjetskom kupu ove sezone, uz plan da nastavi s treninzima i pokuša se vratiti sljedeće godine.
Hirscher je tijekom karijere nastupio na trima Olimpijskim igrama te osvojio zlata u veleslalomu i kombinaciji 2018. u Pyeongchangu, kao i srebro u slalomu 2014. u Sočiju. Ukupno je ostvario 67 pobjeda u utrkama Svjetskog kupa, a više pobjeda od njega ima samo legendarni Ingemar Stenmark.
