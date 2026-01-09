Jedan od najboljih skijaša svih vremena otkazao nastup na Olimpijskim igrama

Podijeli :

(AP Photo/Giovanni Maria Pizzato) via Guliver Image

Marcel Hirscher, osmerostruki osvajač Velikog kristalnog globusa i jedan od najuspješnijih skijaša u povijesti, u petak je objavio kako se ove sezone neće natjecati. Time je razriješio nagađanja o mogućem nastupu na nadolazećim Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini d'Ampezzo.

Tridesetšestogodišnji Hirscher vratio se skijanju 2024. godine nakon pet godina pauze, ali je nastupao pod nizozemskom zastavom, s obzirom na majčino podrijetlo. Povratak je, međutim, trajao kratko – nakon tri utrke Svjetskog kupa teško je ozlijedio križne ligamente lijevog koljena. Iako je planirao novi povratak u siječnju ove godine, zaključio je da njegova forma nije dovoljna za najvišu razinu natjecanja te je odlučio preskočiti sezonu.