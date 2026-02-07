Franjo von Allmen zlatni u spustu, Odermatt razočarao i ostao bez medalje

Podijeli :

Sergio Bisi IPASport via Guliver

Švicarac Franjo von Allmen osvojio je naslov olimpijskog pobjednika u spustu svladavši stazu u Bormiju za 1:51.61 minuta te je tako postao prvi osvajač zlatne medalje na ovogodišnjim ZOI koje su u petak svečano otvorene u Milanu.

Von Allmen (24) je trijumfom u Bormiju potvrdio odličnu formu, prije šest dana je slavio i u Crans Montani u zadnjoj utrci Svjetskog kupa uoči ZOI, te je objedinio naslove svjetskog prvaka i olimpijskog pobjednika u spustu jer je lani u Saalbachu stigao do svjetskog zlata.

Srebrnu i brončanu medalju osvojili su domaći predstavnici, drugi je sa 20 stotinki bio Giovanni Franzoni (24), a treći veteran Dominik Paris (36) sa 50 stotinki slabijim vremenom od Von Allmena. Franzoni je na domaćem terenu potvrdio kako se početkom 2026. godine nalazi u životnoj formi, prošlog je mjeseca u Wengenu stigao do prve pobjede u Svjetskom kupu slavivši u superveleslalomu, da bi onda pobijedio i u spustu u Kitzbuehelu. Paris je pred kraj karijere odlično iskoristio prednost domaćeg terena jer je ostvario čak sedam pobjeda u Svjetskom kupu upravo u Bormiju, šest u spustu i jednu u superveleslalomu.

Najbolji skijaš današnice, četverostruki uzastopni osvajač Svjetskog kupa, osvajač malog kristalnog globusa u spustu zadnje dvije sezone i uvjerljivo vodeći u ukupnom redoslijedu ove sezone, Švicarac Marco Odermatt (28) ostao je bez medalje, na razočaravajućem četvrtom mjestu, on je za svojim mlađim reprezentativnim kolegom Von Allmenom zaostao 70 stotinki.