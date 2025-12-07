Filip Zubčić ostao bez druge vožnje u Beaver Creeku

Nakon što je prošlog tjedna stigao do trećeg mjesta u Copper Mountainu, Filip Zubčić nije uspio osigurati prolazak u drugu vožnju u Beaver Creeku.
Nakon prve vožnje na prvom je mjestu Marco Odermatt. Drugo su najbrže vrijeme s 86 stotinki zaostatka imala dva skijaša – Henrik Kristoffersen i Lucas Braathen.
Zubčić je od vodećeg Švicarca bio sporiji dvije sekunde i 69 stotinki, što nije bilo dovoljno za plasman među prvih trideset skijaša koji prolaze u drugu vožnju.
