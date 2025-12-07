Zubčić pred novu utrku: ‘Pokazao sam da znam disati na škrge, nadam se dobrom rezultatu’

Podijeli :

AP Photo/Robert F. Bukaty via Guliver

Hrvatski skijaš Filip Zubčić ove nedjelje nastupa u veleslalomu u Beaver Creeku u sklopu Svjetskog skijaškog kupa.

Zubčić je otkrio dojmove prije veleslaloma. U prošlom veleslalomu je završio na postolju kao trećeplasiran.

“Nakon Copper Mountaina i onog odličnog petka gdje smo se opet uspjeli popeti na pobjedničko postolje, ove nedjelje nas očekuje veleslalom u Beaver Creeku. Zadnjih sedam, osam dana smo u Copper Mountainu trenirali i veleslalom i slalom i Super-G. Malo smo i stisnuli s treninzima”, rekao je Zubčić za HRT pa dodao:

“U Beaver Creeku nas očekuje malo drugačije utrka, start će biti nešto viši, a cilj nešto raniji. Tako da, možda će čak i biti teže, prvi dio staze bit će dosta strmiji, naravno i nadmorska visina je viša. Sigurno oko tri tisuće metara, ili oko 3.400 metara, dosta je teško skijati. Međutim, sviđa mi se to, u Copper Mountainu sam pokazao da znam disati na škrge, nadam se da ću i ovu nedjelju odskijati dobro i vratiti se u Europu s još jednim lijepim rezultatom.”

Prva utrka na rasporedu je od 18 sati, a druga od 21 sat. Zubčić nastupa sa startnim brojem 14.