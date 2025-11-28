Evo koliko je Zubčić zaradio plasmanom na postolje u Cooper Mountainu

Podijeli :

AP Photo/John Locher via Guliver

Hrvatski skijaš Filip Zubčić osvojio je treće mjesto u veleslalomu u Copper Mountainu zahvaljujući sjajnoj drugoj vožnji. U nastavak je ušao kao 13., no odličnim skijanjem probio se do postolja.

Slavio je Austrijanac Stefan Brennsteiner, drugi je bio Henrik Kristoffersen sa 95 stotinki zaostatka, dok je Zubčić na kraju imao sekundu iza pobjednika.

Zubčić sjajnom drugom vožnjom stigao do postolja u veleslalomu u Copper Mountainu

Ovim plasmanom zaradio je oko 15 tisuća eura.

Zubčić je u drugoj vožnji napredovao čak deset mjesta nakon što je u prvoj imao zaostatak od 1.44 sekunde. Time je 32-godišnji Zagrepčanin stigao do prvog postolja nakon gotovo dvije godine, posljednjeg u Adelbodenu u siječnju 2024.