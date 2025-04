Austrijski mediji i dalje tvrde: ‘Kostelića je zatrpala lavina, pokrenuta je opširna akcija’

Podijeli :

GEPA pictures Matic Klansek via Guliver Image

Austrijski mediji i dalje tvrde da je hrvatskog skijaša Ivicu Kostelića zatrpala lavina, iako je on to demantirao.

“Nije mi se dogodila nesreća, ja sam bio očevidac jedne lavine koja se tu dogodila danas, koliko znam nitko nije stradao u toj lavini i to je sve”, rekao je Kostelić za Dnevnik Nove TV.

No, austrijski Salzburger Nachrichten i dalje uporno tvrdi da je proslavljenog hrvatskog skijaša zatrpala lavina na skijaškoj stazi u zimskom centru Obertauern, a zbog čega je pokrenuta opširna spasilačka akcija.

“U srijedu je nešto iza 13 sati došlo do lavine na području Gamsspitzla u Obertauernu. Dva skijaša freeridera navodno su to pokrenula na visini od 2150 metara. U središtu akcije: bivši hrvatski skijaš Ivica Kostelić (45)”, piše Salzburger Nachricten i tvrdi da mu je to potvrdilo nekoliko neovisnih izvora.

Prenose izjavu voditelja operacije spašavanja Michaela Kocha:

“Ispostavilo se da je prateći freerider bio uključen u iskopavanje zakopanog čovjeka.”