Austrijanka slavila na spustu u Val d’Isereu, Slovenka do najboljeg rezultata sezone

Podijeli :

Guliver Image

Austrijanka Cornelia Hütter pobjednica je spusta za Svjetski kup u Val d'Isèreu u Francuskoj, dok je američka veteranka Lindsay Vonn bila treća.

Austrijanka Hütter slavila je ispred Nijemice Kire Weidle-Winkelmann sa zaostatkom od 26 stotinki, dok je Vonn bila treća (+0,35) ,a Slovenka Ilka Štuhec četvrta (+0.39).

Tridesettrogodišnja Austrijanka ostvarila je desetu pobjedu u Svjetskom kupu, petu u spustu, te prvu pobjedu Austrijanki u spustu na ovom mjestu u 49 godina od slavne Annemarie Moser-Pröll (1978.). Ovo je rekordna 127. pobjeda u spustu za Austriju u Svjetskom kupu, Švicarke su sakupile 99 pobjeda u spustu, a Amerikanke 72.

Slovenska natjecateljica Ilka Štuhec ostvarila je najbolji rezultat ove godine. Sa zaostatkom od 39 stotinki osvojila je četvrto mjesto. Prvo postolje od ožujka 2024. promašila je za tek četiri stotinke.

Vonn je na vrhu ukupnog broja specijalnih spustova nakon tri spusta s 240 bodova, druga je danas deseta Njemica Emma Aicher (-69), a treća Hütter (-85).

Ukupno vodeća je Amerikanka Mikaela Shiffrin (558 bodova), koja ne skija spust.

Alpske skijašice će se u nedjelju natjecati i u superveleslalomu na stazi u francuskim Alpama.